Fedez presenta J-Ax alla piccola Vittoria: «Ecco il tuo nuovo babysitter». La sua reazione è epica

Un nuovo baby sitter per la Vitto. J Ax entra in casa Ferragnez e Fedez fa uno scherzo alla piccola Vittoria presentandolo come il nuovo baby sitter. Ma la reazione della piccola non sembra favorevole al rapper. Infatti, come si vede nelle stories Instagram, Vitto si gira e non guarda neanche lo "zio" Ax che le tende la mano. «Vuoi dare un bacino ad Ax?» chiede Fedez, ma la piccola rimen di spalle e dice un secco: «no».

La reazione

«L'ha presa bene dai» scrive Fedez ironicamente riferendosi alla reazione della Vitto che sembra scontrosa e impaurita dal compagno d'avventure J - Ax. Il rapper cerca di essere sorridente e di tendere la mano alla piccola, ma niente, non è gradito come baby sitter. Ma cosa ci fa J Ax a casa di Fedez e Chiara Ferragni? Ci sarà un nuovo progetto in corso? I fan sono in trepidante attesa perchè, si sa, ormai dopo la reunion che li ha visti protagonisti sul palco di Love Mi lo scorso anno, tutto può succedere. Bisognerà attendere gli spoiler di Fedez per scoprirlo.

