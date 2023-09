​Chiara Ferragni, domani il matrimonio della sorella Francesca. Il dubbio dopo le nozze vip: «Non vorrai farlo anche con lei?»

di Redazione web

Chiara Ferragni è emozionatissima per il matrimonio di sua sorella Francesca Ferragni che si terrà domani. L'influencer, infatti, ha condiviso nelle sue Instagram stories alcuni aggiornamenti in merito: «Devo ultimare i preparativi e finire il discorso. Sono già pronta a piangere tutte le lacrime che ho, come ieri sera al matrimonio dei nostri amici in cui mi sono rovinata il trucco».

Le nozze vip

Chiara Ferragni e Fedez, infatti, hanno particpato ieri sera al matrimonio di una coppia di amici, Eugenio e Cecilia. Durante i festeggiamenti, insieme a Francesco Facchinetti ed altri vip invitati si sono resi protagonisti di uno show, buttandosi nella fontana del locale. I fan, dinanzi alle foto del vestito con cui ha preso parte l'influencer alla cerimonia, hanno avuto da ridire su colore e modello e sono preoccupati per il matrimonio della sorella Francesca Ferragni, visto look e comportamento di ieri sera.

Chiara Ferragni e il matrimonio

La preoccupazione dei fan sul comportamento che adotteranno l'influencer e suo marito Fedez al matrimonio della sorella deriva dalle immagini che hanno pubblicato, relative al matrimonio vip di ieri sera.

«Ci siamo divertiti tantissimi e siamo finiti nella fontana. Che ridere», ha scherzato in merito l'influencer.

I due, infatti, hanno dato spettacolo in stile Sanremo, buttandosi nella fontana del locale e cantando da lì le canzoni del rapper.

Il vestito indossato dall'imprenditrice digitale, inoltre, secondo i suoi follower, sarebbe di cattivo gusto in quanto rosa confetto, molto chiaro, quasi tendente al bianco e quindi non idoneo perché simile alla sposa. Le bretelle del reggiseno in vista, una scelta sicuramente voluta da parte di Chiara Ferragni, hanno rappresentato un altro dettaglio che non è piaciuto. In altre parole: look bocciato.

«Sempre protagonisti?»

Quello che criticano all'influencer e al marito è che si sono resi protagonisti dell'evento, quando i protagonisti di un matrimonio dovrebbero essere solo gli sposi.

Mancano, ormai, meno di 24 ore alle nozze tra Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti: sapranno starsene in disparte per un giorno?

