Fantasy a puntate: ecco la seconda stagione del Signore degli Anelli su Prime

di Alessandra De Tommasi

«La serie espande il mondo creato dai libri, il pubblico la adora e io non potrei essere più orgogliosa di rappresentare un esercito di creature, in quest’armatura incredibile che già da sola mostra chi sia questa regina. Per fortuna non è di metallo, ma ricreata con stampante 3D». L’attrice Cynthia Addai-Robinson, che nella serie interpreta Miriel, è entusiasta della seconda stagione de “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere” sempre su Prime Video. L’intero cast della serie è stato protagonista al Festival della TV di Monte-Carlo, dove per l’occasione è tornata la “Tolkien-mania”. La produzione a puntate dedicata al romanzo dello scrittore britannico è il progetto seriale più costoso della storia della tv. Un’opera che allarga gli orizzonti della Terra di Mezzo e abbraccia il fantasy puro, che nasce dalla letteratura, sbarca al cinema e, in questo caso, conquista il piccolo schermo. L’ambientazione è la Seconda Era, migliaia di anni prima di quanto visto finora al cinema, perché si assiste appunto alla nascita degli Anelli del Potere, all’ultima alleanza tra elfi e uomini e all’ascesa dell’Oscuro Signore Sauron.



Owain Arthur, che veste i panni di Durin IV, anticipa gli episodi in arrivo: «Vedremo più azione e succederanno molti più eventi in rapida successione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 07:24

