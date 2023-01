Elodie, in uscita la prima docu-serie sulla sua carriera: ci saranno anche Marracash e Iannone?

Non finiscono mai le novità per Elodie. La cantante sarà tra i big di Sanremo 2023 e ha annunciato il nuovo disco Ok. Ma non è tutto. Nelle scorse, Elodie ha annunciato l’uscita del suo primo vero documentario. Dal 20 febbraio, a pochi giorni dalla kermesse ligure, sarà infatti disponibile su Amazon Prime Video "Sento ancora la vertigine", la docu-serie che racconterà gli ultimi due (intensi) anni di vita dell’artista, esplosa prima con Amici e poi con una serie di singoli di grande successo che hanno scalato le classifiche. In questo documentario, prodotto da Grøenlandia in collaborazione con Prime Video, Elodie ha deciso di prediligere la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: racconterà la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.

Leggi anche > Melissa Satta, la frecciata all'ex o al nuovo amore Berrettini? «Chi ti vuole ti cerca...»

Per la docu serie ci saranno in totale 3 episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e diretti da Nicola Sorcinelli: così facendo, la cantante si unirà al coro di artisti che alle spalle già hanno un progetto simile, come l’amico Mahmood, Laura Pausini, Emma e Tiziano Ferro.

L'amore

In molti, aspettano di vedere la docu serie anche per l'aspetto non musicale di Elodie. Negli ultimi anni, infatti, la cantante ha avuto due importanti storie d’amore che hanno appassionato tante persone. La prima e forse più rilevante è quella con il rapper Marracash, con il quale è rimasta insieme fra alti e bassi circa un paio di anni. La seconda e più recente è quella con Andrea Iannone, che se in un primo momento sembrava essere una semplice frequentazione oggi appare come qualcosa di decisamente più serio.

Nessuna presenza

Nessuno tra Iannone e Marracash appare nel trailer della docu-series su Elodie. Iannone fa parte della vita di Elodie dall’estate 2022, mentre Marracash da molto più tempo, senza contare che con lei ha anche pubblicato un pezzo (Margarita) e registrato un videoclip (Crazy Love). Elodie potrebbe avere scelto di concentrare la serie solo ed esclusivamente sulla sua parte più artistica, oppure potrebbe avere scelto di non includere due fra gli uomini più importanti della sua vita per creare più hype sul progetto, spingendo così i fan a recuperare il documentario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA