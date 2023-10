Rosalba accusata di Corean-Fishing, la tiktoker si difende dalle critiche

di Redazione web

La tiktoker italiana Rosalba, da un po' di tempo si è trasferita in Corea del Sud, dove è riuscita a ricostruirsi una vita, lì infatti ha anche trovato un ragazzo e sta iniziando ad adattarsi alla vita locale, abbracciando le tradizioni di quel paese.

La tiktoker ha da sempre espresso la sua adorazione per la cultura coreana, ma ora che si è trasferita li, per alcune follower sta peccando di Corean-fishing, ovvero quando una persona non asiatica cerca di cambiare i propri connotati attraverso il make up e operazioni estetiche.

Rosalba, stanca delle continue critiche che le vengono mosse, decide di rispondere, facendo luce sul fatto che è da quando aveva 15 anni che fa video sul make up sui social, e che nell' emulare le tecniche di trucco coreane non ci sia nulla di male, soprattutto dal momento in cui non ha ricorso a nessun tipo di chirurgia.

Le parole di Rosalba

«Sono davvero annoiata da questa cosa, ma sai almeno il significato della parola? Dove starei facendo asian-fishing se non sto cambiando i miei tratti del viso? È un semplicissimo make-up naturale, touch some grass y’all.

Altri fan, che condividono con Rosalba, la passione per la cultura coreana, invece la difendono, scrivendo che è una persona che si è sempre dimostrata rispettosa.

