Papà rifiuta il posto in aereo vicino a moglie e figli, smascherato sui social: «Lei dovrebbe chiedere il divorzio»

di Redazione web

Partire in viaggio con la famiglia. C'è chi lo ama e chi, invece, vorrebbe stare da solo per dedicarsi interamente al relax. Tra questi ultimi, c'è un papà che nelle ultime ore ha fatto discutere il popolo di TikTok. La sua vicenda è stata filmata da un'altra passeggera e pubblicata sui social, scatenando un dibattito.

Il volo in aereo

A raccontare la vicenda che vede protagonista un papà alle prese con il suo viaggio in relax in aereo, è la donna seduta accanto alla moglie del papà. Sui social, infatti, la donna ha raccontato di essersi offerta per fare cambio posto con l'uomo, che era seduto qualche fila distante dalla moglie e i suoi due bambini.

L'uomo, in un primo momento sembrava aver accettato, ma in realtà ha poi fatto a cambio con l'altro figlio, seduto di fianco a lui e di cui «si è liberato», secondo gli utenti che hanno visto il video.

Beccato, ripreso e condiviso su TikTok, l'uomo è stato ampiamente criticato per il gesto poco carino nei confronti della moglie, anche se, a detta dei più, si può presumere che volesse far stare tutti i figli vicini alla mamma. «Fossi stata la moglie avrei chiesto subito il divorzio», ha scritto un'utente.

C'è chi lo ha accusato di egoismo e chi ha pensato che volesse solo rilassarsi lontano dai suoi tre bambini e da sua moglie, dopo essere stati visti mentre discutevano animatamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 10:48

