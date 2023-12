Lite per il posto in aereo: «Il co****ne non cambierà mai posto, quindi devi cambiarlo tu con me»

di Alessia Di Fiore

Un passeggero su un volo è stato coinvolto nella situazione scomoda di una coppia. Il quarantacinquenne, dopo aver esposto la vicenda, ha chiesto a Reddit se avesse sbagliato a non cedere il suo posto sul volo: «Dopo essersi sistemata, la moglie si è sporta verso di me e con un dolce sorriso mi ha chiesto se fossi così gentile da fare cambio posto con lei, ha detto che non riusciva proprio a volare bene in un posto centrale». Poi continua: «Così le ho chiesto se l'uomo accanto a me fosse il suo compagno e lei mi ha risposto di sì, dal canto mio le ho detto che mai mi sarei messo tra marito e moglie e che avrei fatto volentieri a scambio con lui così da poter sedere vicino al corridoio e potessero vedersela tra di loro».

La donna poi ha risposto che suo marito non si sarebbe mai seduto al centro o vicino al finestrino e se dunque avesse potuto scambiare di posto con lei.

A quel punto il passeggero si è scusata ma ha rifiutato di fare a cambio, nonostante la sua educazione la donna si è girata veso il marito e ha detto in un altra lingua «il coglion* non cambierà mai posto, quindi devi cambiarlo tu con me».

Mentre il marito cambiava posto con la moglie si è poi sporto verso il passeggero e ha riferito gentilmente che la moglie si era scambiata con lui poichè, affetta da un attacco di diarrea, aveva bisogno di sedere vicino al corridoio per poter scappare in bagno quando possibile. L'esilarante vicenda si conclude alla fine del volo, quando il passeggero, che parlava la stessa lingua originale della coppia, gli ha augurato ai coniugi buon viaggio in quella stessa lingua.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:59

