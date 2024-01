Balla coi tacchi a spillo e suona il piano, la regina del glamour conquista TikTok a 91 anni: «Insegni lei lo stile alle ragazzine»

Betsy Lou, californiana di 91 anni autodefinitasi regina del glamour, ha conquistato TikTok con i suoi look accattivanti, i suoi abiti eleganti e i suoi energici passi di danza. Postando con il nickname @bestylou.piano, ha raccolto un impressionante seguito di 69mila persone e ha accumulato milioni di visualizzazioni sui suoi video.

In uno di questi, intitolato "La regina Betsy Lou, 90 anni, cammina così!", sfoggia una minigonna di paillettes argentate, un top di pizzo bianco e accessori coordinati. Attraversando il portico di casa sua su tacchi a spillo, balla al ritmo di "Pretty Girls Walk Like This" di Big Boss Vette, mostrando la sua atleticità e il suo talento per la moda.