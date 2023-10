Donna salvata dallo stupro da un driver di uber, ma l'incubo non si ferma: prova anche lui a violentarla

di redazione web

In Florida negli Stati Uniti una donna subisce un aggressione a sfondo sessuale in una strada vicina a Key Beach.

Un autista Uber corre in suo soccorso salvando la donna dallo stupro e offrendole un passaggio, ma lei non sa che il terrore non è ancora finito. Non appena salita in auto, il driver inizia a molestare verbalmente la donna attraverso un linguaggio sessualmente esplicito.

Il rapporto della polizia afferma che Gasag era "chiaramente identificabile" nel video. Ma la polizia ha impiegato due anni per trovarlo e arrestarlo.

Le avance sessuali

La vittima riprende la scena con il suo Iphone, probabilmente con la speranza che l'uomo smettesse di farle avance, ma questo non succede, così la donna in preda al panico si lancia fuori dall'auto con lo scopo di fuggire e chiedere aiuto, ma l'uomo continua a seguirla. A 1600 miglia una webcam stava riprendendo la scena e l'agente che la stava controllando ha potuto avvertire le autorità.

Le parole del centralinista

Il centralinista ha detto: «Ma abbi pazienza, sembrerà pazzesco.

Il momento della violenza

La scena ha ripreso l' uomo mente trascinava la vittima dietro una boa.

Pochi istanti dopo le immagini mostrano l' uomo che allacciandosi i pantaloni si allontana e la donna che riemerge da dietro la boa mezza svestita nell'atto di fuggire via.

Il rapporto della polizia afferma che Gasag era "chiaramente identificabile" nel video.

Ma ha impiegato due anni per trovarlo e arrestarlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 19:54

