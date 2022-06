Da politico a 'modello', Antonio Razzi protagonista di una mostra fotografica a Roma

Uno showman prestato alla politica. Così si potrebbe definire Antonio Razzi: l'ex senatore, infatti, ha sempre avuto una personalità decisamente adatta al mondo dello spettacolo. Lo dimostrano le tante comparsate televisive e gli show dentro e fuori i palazzi della politica italiana, fino ai social. Ora, a Roma, arriva anche una mostra fotografica dedicata a lui.

Antonio Razzi è infatti il protagonista di una mostra fotografica, dal titolo 'Super Razzi!'. A realizzarla è stato Claudio Donati, che l'ha organizzata insieme a Dejan Cetnicovic e Lavinia Desideri Riccoboni. Il vernissage è stato presentato in un noto locale romano, L'Asino che vola di via Antonio Coppi.

Nella mostra, tantissime foto che raccontano la vita di Antonio Razzi, specialmente per quanto riguarda gli aspetti più 'glamour'. L'ex senatore, infatti, appare in posa tra abiti eleganti, sigari, candelabri e occhiali da sole. «Il pubblico verrà traghettato in un'atmosfera surreale ricreata anche dalle tele originali e sopra le righe del senatore», spiegano gli organizzatori della mostra. La serata di presentazione si è conclusa con un dj set alla presenza dello stesso Antonio Razzi.

