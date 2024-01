Recensione choc alla pizzeria: «Ero seduto vicino ai gay e a un disabile». La risposta dei titolari: «Non tornate più»

Una recensione choc lasciata su google da un utente ha lasciato sbigottiti i proprietari di una pizzeria. L'autore si è rivolto alla pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), i cui proprietari hanno risposto in maniera esemplare. A sostegno del locale sono arrivati decine di commenti per condannare fermamente le parole e le frasi pubblicate sulla pagina google del ristorante che hanno preso di mira una coppia omosessuale e un ragazzo disabile.

«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e a un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più».