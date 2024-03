Roma Termini, lo strano messaggio comparso sugli schermi degli orari dei treni: «Siete insetti». Viaggiatori sconcertati

Attimi di sconcerto e stupore da parte di coloro che questa mattina, 25 marzo, si trovavano alla stazione Termini a Roma. Ai tanti viaggiatori in transito presso lo scalo ferroviario romano non è sfuggito, infatti, un messaggio comparso sugli schermi che indicano (solitamente) gli orari le destinazioni e le banchine dei treni. Inizialmente sono comparse destinazioni internazionali, come Shanghai e Tokio.

Poi, con gli stessi caratteri e colori delle destinazioni una scritta replicata a ogni riga che recita: «Siete insetti».

La spiegazione

Poi, appare il logo di Netflix ma scompare velocemente e molti non sono stati abbastanza attenti da vedere quei pochi frame. Gli altri, invece, hanno subito colto il riferimento a una serie televisiva dal titolo "Three Body Problem". A quanto si apprende da Ferrovie dello Stato si tratterebbe di una prova di pubblicità collegata a Grandi Stazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA