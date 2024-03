È quasi in tutta Italia e dopo tanta attesa è arrivata anche a Roma: la città eterna ha accolto la pasticceria di Iginio Massari che lo scorso weekend ha aperto i battenti presso la Galleria Alberto Sordi, appena ristrutturata.

Sono tanti i dolci che sarà possibile assaggiare e comprare in pasticceria da Iginio Massari e non mancheranno macaron, torte, monoporzioni, mignon, confetteria e creazioni in cioccolato come le praline e i cremini.

Inoltre, visto che la Pasqua è vicina, saranno disponibili in questo periodo anche prodotti legati alla festività come la Colomba artigianale nelle varie versioni come al cioccolato, pistacchio e altro; le uova di Pasqua sia classiche che rivisitate.





I costi

Il prezzo del maritozzo varia a seconda del luogo in cui viene comprato.

Iginio Massari è da sempre appassionato di pasticceria grazie alla madre da cui ha ereditato questo amore. Molto stimato ma allo stesso tempo temuto, è universalmente riconosciuto il a livello mondiale, caratterizzato dalla disciplina professionale e umana dedizione che lo rendono uno dei migliori e ancor più apprezzato di più per l’eterogenea cultura ed onestà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 14:20

