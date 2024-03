Colomba gourmet, quanto costano quelle di Iginio Massari e Carlo Cracco: la sorpresa nel prezzo

di Redazione web

Pasqua 2024 è alle porte, ma c'è ancora tempo a sufficienza per scegliere quale dolce concedersi per festeggiare o da regalare. Impossibile non pensare alla Colomba, il lievitato simbolo della festività che annuncia la primavera. Per gli amanti della cucina stellata, la scelta potrebbe ricadere su due nomi noti non solo per le loro indiscusse doti in cucina, ma anche per le numerose apparizioni in tv. Stiamo parlando di Carlo Cracco e Iginio Massari, entrambi volti noti al pubblico di Masterchef (e non solo), e pronti a deliziare i palati con declinazioni differenti del dolce tipico pasquale. Andiamo a vedere le loro proposte e i rispettivi prezzi.

Pasqua 2024, le Colombe di Iginio Massari

Il bresciano Iginio Massari è considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, da sempre fedele alla sua filosofia: ricerca la perfezione e non smettere mai.

Pasqua 2024, le Colombe di Carlo Cracco

Anche sullo shop online di chef Carlo Cracco è possibile acquistare e ricevere direttamente a casa una Colomba stellata. Sono tre le versioni proposte: quella classica (47 euro per 750 grammi), ai tre cioccolati (49 euro), al cioccolato caramellato glassata al pistacchio (49 euro).

