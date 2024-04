L'invasione delle cicale supereccitate e gay: smettono di mangiare e pensano solo ad accoppiarsi. E la colpa è di un fungo

di Morgana Sgariglia

Un “cicala-geddon" è previsto questa primavera negli Usa. Per la prima volta le cicale invaderanno alcune parti degli Stati Uniti in miliardi e, Cbs News, sembra che saranno particolarmente attive sessualmente a causa di un fungo che altera il loro comportamento. Si tratta di una specie diversa dalle cicale verdi conosciute in Europa, sono nere con gli occhi sporgenti rossi e sono definite periodiche.

Perché sono supereccitate

Un agente patogeno fungino, il Massospora cicadina, renderà alcune di queste cicale "zombie". Il fungo infetta i genitali della cicala impedendogli di fatto di accoppiarsi ma instillandogli, tramite un'anfetamina, una smisurata voglia di sesso, senza distinzioni di genere. I maschi si fingono femmine per convincere gli altri del loro stesso sesso ad avvicinarsi a loro, contagiando così gli esemplari sani. Secondo Microbiologia Italia, a causa del fungo l’insetto perde anche la voglia di nutrirsi e non si cura dei pezzi del suo stesso corpo che si staccano.

Cosa sono le cicale periodiche

Le cicale periodiche, scientificamente conosciute come Magicicada Septendecim e Magicicada Tredecim trascorrono la maggior parte della vita nel sottosuolo, nello stadio di ninfe (forma giovanile).

Le covate di quest'anno che faranno capolino, saranno per la prima volta dal 1803 due, la Brood XIII e la Brood XIX (brood significa covata, ndr). La prima, vista l'ultima volta nel 2007, dovrebbe fare la sua comparsa in Iowa, Wisconsin e potenzialmente Michigan. La seconda, venuta fuori nel 2011, dovrebbe emergere in Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee e Virginia. Almeno due stati, come l'Illinois e Indiana, vedranno entrambe le covate.

Le cicale dovrebbero apparire tra fine aprile e inizio maggio ma, a differenza delle locuste, non dovrebbero causare danni particolari. Bisogna fare attenzione, però, ai buchi nel terreno che provocano e a proteggere gli alberi da frutto con una rete, dato che hanno una proboscide a cannuccia che si nutre dei succhi di alcune piante. Gli animali una volta morti, verranno usati come fertilizzante per il terreno. L'Università del Connecticut ha creato una mappa online per identificare le aree di covata delle cicale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 20:16

