Passeggera terrorizzata in aereo, l'assistente si siede al suo fianco e le tiene la mano per tutto il volo. La foto diventa virale: «Quanta gentilezza»

Ogni giorno siamo bombardati da notizie provenienti da tutto il mondo che descrivono guerra, sofferenza, aggressività e miseria, persone che si schierano contro altre persone per le motivazioni più diverse, migliaia di ragioni confuse e spesso, a voler essere onesti, di poco conto. In mezzo a un inferno popolato da violenti demoni diventa difficile ricordare quanto l'essere umano possa essere altro che non sia il carnefice e tornare a scorgere in lui la bontà, a notare una mano tesa in un gesto d'aiuto e supporto.

Uno di questi gesti, per fortuna, è stato notato: un assistente di volo della compagnia Delta ha notato la paura di una passeggera e si è seduto a terra, in aereo, accanto al sedile di lei, per rassicurarla e cercare di mitigare il suo stato d'animo. Un'altra passeggera ha scattato una foto e ha deciso di condividere questo momento sui social, sottolineando quanto sia importante apprezzare la gentilezza anziché tenerla nascosta.