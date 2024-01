Masterchef 13, puntata di... fuoco con i pompieri di Roma: Mystery box in coppia e invention test col pacco da giù. Nuovo eliminato

Nuova puntata di Masterchef Italia questa sera, giovedì 11 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. La classe e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si cienteranno con i vigili del fuoco delle Scuole Centrali Antincendi di Roma. Spazio come sempre a una speciale mistery box di coppia e al pacco da giù.

Le sfide di MasterChef Italia sono talmente infuocate da aver bisogno di un’intera squadra di vigili del fuoco: per i cuochi amatoriali sarà una prova in esterna speciale, quella in programma questa sera, giovedì 11 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand.

La classe e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si sposteranno, infatti, alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco dove vengono addestrati tutti gli operatori d’Italia, e le due brigate si daranno battaglia sotto il fuoco incrociato dei giudici. Qui gli aspiranti chef dovranno esprimere al meglio il fuoco di passione per la cucina che arde dentro di loro e sostenere una prova basata su una delle cucine tradizionali italiane più amate in tutto il mondo, la cucina romana.