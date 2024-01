Masterchef Italia: primo skill test e doppia eliminazione. I social protestano «C'è chi meritava di più di uscire»

di Ida Di Grazia

Golden Mystery Box monocromo, doppia eliminazione, Invention Test sul baccalà e il primo Skill Test con lo chef brasiliano Alex Atala che porta tutti in Amazzonia. La quarta puntata di Masterchef Italia andata in onda giovedì 4 gennaio non è stata priva di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo eliminato.

Il resoconto

Le sfide di MasterChef Italia sono entrate nel vivo e due importanti “prime volte” hanno alzato il livello di difficoltà e il tasso di adrenalina tra i fornelli: la prima Golden Mystery Box, un omaggio al colore giallo in cucina, e il primo Skill Test, che si è rivelato una sinfonia di colori e sapori dell’Amazzonia con l’arrivo dello chef bistellato brasiliano Alex Atala, fucina di creatività con il suo due stelle Michelin D.o.m., ristorante definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio”. Tra queste due prove i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno voluto scoprire le personalità dei cuochi amatoriali grazie a un Invention Test dedicato al baccalà. Altri due concorrenti hanno dovuto sfilare il proprio grembiule bianco, sono Valeria e Nicolò.

Golden Mistery Box

La prima Golden Mystery Box celava un tripudio di ingredienti di colore giallo: formaggio cheddar, farina bona, finferli, senape, mela gialla, curcuma, maracuja e petit pâtisson (o zucchina patissone). In aggiunta a questi, i cuochi amatoriali potevano usare anche il carciofo (iniziando la cucinata 10 minuti dopo gli altri) e il carrè di cervo (iniziando 20 minuti dopo); altrimenti, 45 minuti di tempo per creare un piatto monocromo giallo.

Il “migliore tra i migliori” è stato Niccolò, che ha ricevuto la Golden Pin sul grembiule a garanzia dell’immunità in una prova futura.

L'invention Test

Gli chef amatoriali rimasti si sono dati battaglia all’Invention Test con protagonista il baccalà.

Vincitrice della prova è stata Michela mentre Andrea, Beatrice e Valeria non hanno convinto i giudici: proprio quest’ultima ha dovuto sfilare il proprio grembiule bianco.

Skill Test

Per gli chef amatoriali è poi arrivato il momento di cimentarsi anche con il primo Skill Test, per il quale i tre giudici sono stati affiancati dallo chef brasiliano Alex Atala, due stelle Michelin al D.O.M. di San Paolo. Michela, vincitrice dell’Invention Test, ha potuto assaggiare i due piatti portati dall’ospite per capire la loro esplosione di sapori, prima di iniziare a cucinare assieme agli altri concorrenti, in 60 minuti, un piatto salato utilizzando i fiori, il miele amazzonico e la frutta (tra cui mango, ananas, guanabana e cabossa). Sono subito salite in balconata Michela , Beatrice Eleonora, Alice, Alberto, Sara e Deborah.

Tutti gli altri hanno continuato a cucinare, questa volta in 45 minuti, un piatto vegetariano con protagoniste la manioca, uno degli ingredienti più utilizzati in Brasile, e/o la tapioca, il suo amido: grazie alle loro creazioni sono saliti in balconata Filippo, Kassandra, Settimino, Anna e Antonio .

Terzo e ultimo step, ma anche the last chance per i concorrenti per salvarsi dall’eliminazione: cucinare in 30 minuti un piatto che esprimesse la loro idea di Amazzonia impiegando coriandolo, tucupì e pimenta de cheiro. Il piatto meno convincente è stato quello di Nicolò, che ha tolto il grembiule tornando quindi a casa.

Le polemiche

L'eliminazione di Nicolò è quella che è stata maggiormente contestata sui social, il più giovane dei cuochi amatoriali ha effettivamente fatto un disastro con i suoi piatti, ma nelle scorse puntate aveva mostrato davvero stoffa e di sicuro è stato anche uno dei concorrenti più amati del pubblico. Purtroppo la serata stora gli è costato il posto.

