Masterchef, gaffe di Nicolò su una ex concorrente: «Sto facendo il maiale chef». La reazione di Locatelli lascia tutti di stucco

di Ida Di Grazia

Ai Live Cooking di Masterchef Italia Nicolò ha conosciuto Francesca e durante la puntata di giovedì 28 dicembre, chef Locatelli ha chiesto al giovane concorrente se si fossero rivisti. La risposta del giovane però ha spiazzato tutti «Sto facendo il maiale chef». ma non è tutto come sembra. Andiamo con ordine.

La Gaffe

Gaffe esilarante per il giovanissimo Nicolò Molinari durante la puntata di Masterchef Italia di giovedì28 dicembre. Nella prima prova i concorrenti hanno affrontato la prima “vera” Mystery Box di stagione, dedicata a una delle più classiche merende italiane: pane e salame.

Un connubio che è qualcosa di più, è una esplosione di sapori grazie a due semplici ingredienti: e l’obiettivo della prova organizzata dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sarà proprio portare la Masterclass a riflettere sul concetto di “esplosione di sapori”, inventando qualcosa di semplice che però poi apre mondi sorprendenti.

Al tavolo di Nicolò si è avvicinato lo chef Locatelli che gli ha chiesto aggiornamenti su Francesca la ragazza conosciuta ai Live cooking.

Lo chef però ha continuato a indagare e Nicolò ha risposto «Sto facendo il maiale chef», riferendosi al piatto che stava cucinando, ma la frase era troppo golosa e maliziosa per non essere sottolineata dallo Chef che ha riso di gusto. Resosi conto della gaffe Nicolò ha provato a rimediare «No nel senso del piatto, io sono un romantico»

Chi è Nicolò Molinari

Nicolò ha 19 anni e le idee chiare, è sicuro di sé, genuino ed educato, dinamico e iperattivo, molto curioso. Genitori campani, vive a Napoli fino all’età di 5 anni, poi si trasferisce a Firenze per il lavoro da notaio del papà. Si è poi trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza, ma garantisce: «Non farò il notaio. Voglio trovare una strada tutta mia, non spianata da altri».

Pratica diversi sport ed è molto legato alle sue origini: ricorda ancora le giornate trascorse nell’orto o nel pollaio, durante le quali si è abituato a sapori forti come «interiora di pollo e frattaglie». Il «gusto di una volta» con cui è cresciuto è oggi il protagonista dei suoi piatti, la cucina di Nicolò è tradizionale, pieno di materie prime semplici con un tocco in più («per dire, pasta e patate con caviale»).

