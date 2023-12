Masterchef Italia: Davide Scabin è il giudice ombra che terrorizza gli aspiranti chef

di Ida Di Grazia

Nella seconda puntata di Masterchef Italia in onda giovedì 21 dicembre, è stata svelata l'identità del giudice ombra: si tratta dello chef stellato Davide Scabin. Dopo essere stato ospite nella scorsa edizione, Scabin è tornato a seminare il "terrore" nella Masterclass.

Stress Test

L'unica differenza rispetto alla passata edizione è l'assenza di barba e baffi, per il resto Davide Scabin terrorizza la Masterclass esattamente come lo scorso anno.

Lo chef stellato era stato acclamato a furor di popolo e in molti speravano di vederlo insieme alla triade Barbieri - Locatelli - Cannavacciuolo. Lo ritroviamo sì nelle vesti di giudice, ma in versione speciale per lo stress test, la prova durissima che i concorrenti che hanno ricevuto il grembiule grigio (che si ottiene con due sì, mentre il bianco con tre ndr.), devono superare per entrare a far parte della Masterclass.

