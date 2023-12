di Ida Di Grazia

Con tre convintissimi sì, Niccolò conquista i giudici di Masterchef Italia e un posto nella masterclass. Il suo piatto "Riso Ludo", è stato particolarmente apprezzato dagli chef Barbieri - Locatelli - Cannavacciuolo, così come la sua storia.

Masterchef Italia: Niccolò il medico ipocondriaco che convince i giudici «Mi sentivo stretto ora ho bisogno di evadere»

Il "Riso Ludo" è il piatto di Niccolò che ha conquistato i giudici di Masterchef Italia nella seconda puntata di giovedì 21 dicembre. Laureato in medicina con 110 e lode Niccolò dice di sentire il bisogno ora di evadere.

«Vorrei specializzarmi in psichiatria... penso di avere tutte le patologie psichiatriche». Chef Cannavacciuolo ci scherza su «Effettivamente sei un po' bianco, ti senti bene?». Il concorrente tentenna «Ora che me lo dice non ne sono più tanto sicuro». Nicc si è laureato da pochi mesi e ha deciso però di non proseguire però ora la sua carriera da dottore.

«Sono stati sei anni difficili, in cui mi sono sentito costretto ora avevo bisogno di evadere». Il suo piatto fusion dai sapori asiatici nato per la sua fidanzata «Quando lo ha mangiato ha fatto un sorriso bellissimo», convince anche Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Tre sì per lui e un posto assicurato nella Masterclass.

