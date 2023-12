di Ida Di Grazia

Questa sera, giovedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW, torna Masterchef Italia per completare la fase delle selezioni con gli ultimi Live Cooking di stagione. Novità di questa edizione lo Stress test dove finalmente scopriremo chi si nasconde dietro il Giudice ombra.

MasterChef Italia, seconda puntata: questa sera nello Stress Test verrà svelato il giudice ombra. Arriva la prima Mistery Box

Anticipazioni

Con undici grembiuli bianchi già assegnati, sono nove i posti della Masterclass ancora da occupare: a MasterChef Italia, nei due nuovi episodi attesi per giovedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW, si completa la fase delle selezioni con gli ultimi Live Cooking di stagione: nuovi cuochi amatoriali si presenteranno per la prima volta davanti ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con la speranza di poter conquistare l’unanimità di sì e con essa l’ambitissimo grembiule bianco con su cucito il proprio nome.

Giudice Ombra

Se loro potranno riposarsi un attimo, per chi avrà ricevuto due sì e con esso il grembiule grigio ci sarà un nuovo scoglio da affrontare, lo Stress Test, un’ultima chance senza possibilità d'appello per entrare nella Masterclass di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. A decidere chi sarà dentro e chi invece dovrà tornare a casa, il giudice che ha rivolto il proprio “no” all’aspirante componente della classe, affiancato dalla presenza misteriosa del “giudice ombra”.

Stress Test

Una volta completato lo Stress Test - negli episodi di giovedì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go - avremo finalmente la Masterclass di quest’anno. Che subito sarà chiamata all’opera, con i 20 cuochi ognuno già alla sua postazione, per la prima sorprendente Mystery Box di stagione: ma come promesso alla vigilia dai tre furbissimi giudici, nulla è come sembra e bisogna stare sempre in allerta perché le sorprese sono dietro l’angolo. I cuochi amatoriali sono avvisati… ma saranno pronti ad affrontare le sorprese che li attendono?

MasterChef Magazine

E da venerdì 22 dicembre alle 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, inizia l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, uno spazio per raccontare la cucina con un linguaggio immediato. Ogni puntata sarà dedicata a una rubrica specifica, per la quale ai fornelli si alterneranno coppie composte, a rotazione, da chef ospiti, aspiranti chef delle precedenti edizioni ma anche cuochi protagonisti di quest’anno, seguendo il percorso della gara. Un ruolo fondamentale sarà affidato a Edoardo Franco, MasterChef in carica vincitore della scorsa edizione, che nella sua rubrica “Edo in the city” accoglierà alcuni dei suoi compagni di classe dell’anno scorso e altri concorrenti delle passate edizioni. Le rubriche di MasterChef Magazine toccheranno i temi della cucina nel mondo, della sostenibilità e delle materie prime; non mancherà poi lo spazio di Chef Bruno Barbieri che, nella rubrica “A lezione con prof. Barbieri”, cucinerà con i protagonisti delle scorse edizioni mettendoli alla prova con una ricetta e una piccola “interrogazione”.

