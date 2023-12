Sanremo 2024, Amadeus: «Non ci saranno classifiche, dal 3 dicembre parte l'embargo». Ecco quali verranno annunciate

di Ida Di Grazia

«Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara». Così Amadeus durante conferenza stampa di presentazione della serata finale di 'Sanremo Giovani 2023' in onda questa sera su Rai 1, a proposito della classifica del Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, Amadeus: «Non ci saranno classifiche, dal 3 dicembre parte l'embargo». Ecco quali classifiche verranno annunciate

Sanremo 2024 - La Classifica

«Ho deciso di partire tutti insieme dalla prima sera in modo che in tutte le radio ci sarà un ascolto di tutti e 30 i brani. Poi nella seconda serata con Giorgia e nella terza serata con Teresa Mannino era giusto che fossero i cantanti in gara a presentare i brani». Così Amadeus quest'oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione della serata finale di 'Sanremo Giovani 2023' che andrà in onda su Rai 1 questa sera.

Riguardo alle classifiche Amadeus ha chiarito: «Nessun discografico mi ha chiesto di non dare la classifica. 30 canzoni da elencare sul finale sono troppe.

L'Embargo

E a proposito dell'Embargo dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, Amadeus a specificato: «Dal 3 dicembre è partito l'embargo per i Big di Sanremo che non possono andare a esibirsi in altre trasmissioni tv. Ovviamente sono liberi di andare come ospiti, ma senza cantare. Questo per evitare che vengano 'spremuti' dalle trasmissioni prima del festival».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA