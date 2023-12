Sanremo Giovani, questa sera la finale: Amadeus annuncerà anche i titoli delle canzoni dei big. Tutte le novità

Questa sera, martedì 19 dicembre, alle 21.30 in diretta su Rai 1, Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani, e scopriremo chi occuperà i tre posti messi in palio per esibirsi sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2024. Ma le novità non finiscono qui, sempre questa sera verranno svelati i titoli delle canzoni dei 27 Big in gara.

Chiara Ferragni, dopo il pandoro le uova di Pasqua? «Stesso schema di Balocco. Ha donato 36mila euro per 1,2 milioni di incasso»