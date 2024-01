È il baccalà il protagonista della quarta puntata di Masterchef Italia che andrà in onda questa sera giovedì 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. Tra le novità l'esordio della Golden Mystery Box e l'arrivo dello chef Alex Atala, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo due stelle Michelin D.o.m.

Masterchef vola in Amazzonia: Baccalà protagonista. Esordio della Golden Mystery Box, super ospite lo chef Alex Atala

Anticipazioni

La gara di MasterChef Italia è entrata nel vivo e negli episodi che andranno onda questa sera, giovedì 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, la sfida tra gli aspiranti chef acquisirà nuove sfumature con un solo grande obiettivo per tutti: tenere stretto, legato in vita, il grembiule bianco.