Masterchef, Antonio Mazzola: «Ho perso, ma non mi sento inferiore a Eleonora. Ho lasciato il lavoro in Germania, un giudice mi ha chiamato»

Antonio Mazzola si è fermato a un passo dalla gloria. La tredicesima edizione di Masterchef è andata a Eleonora Riso. «Una vittoria meritata», ha detto il 28enne siciliano, che però non si sente inferiore alla collega. «Lei ha fatto il suo menù e io il mio, purtroppo vince uno solo», ha detto.

L'intervista di Antonio dopo Masterchef

«Non mi sento inferiore a Eleonora, ognuno di noi ha portato la sua idea di cucina. Non so cosa abbiano valutato gli chef per ritenere il suo migliore, ma non sono io a decidere», ha detto Antonio, che poi ha aggiunto: «Lei merita tutto, è bravissima e le auguro il meglio».