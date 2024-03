Eleonora Riso e Niccolò Califano stanno insieme? «Lei ha già conosciuto la mamma di lui». Cosa è successo dopo Masterchef

Eleonora Riso e Niccolò Califano stanno insieme? È questa la domanda che ogni spettatore di Masterchef si sarà posto più di una volta durante trediscesima stagione del talent Sky. Ma ora che i giochi sono chiusi, e la livornese si è aggiudicata la finale, la curiosità sulla strampalata coppia non fa che aumentare. Di certo, i diretti interessati non hanno mai fatto nulla per smentire che tra loro possa esserci qualcosa in più di un'amicizia. È stata la stessa Eleonora, all'indomani della vittoria a commentare con un «posso solo dirvi... stay tuned», che non ha fatto altro che alimentare il gossip.

Anche a giudicare dai contenuti social pubblicati dai due ex concorrenti di Masterchef è facile affermare che la loro frequentazione stia continuando anche a programma finito. In questi giorni, infatti, Eleonora è partita per Ravenna, dove vive il medico 25enne, ed entrambi hanno pubblicato foto e video che mostrano la loro complicità. Anzi, a quanto pare Niccolò ha già fatto conoscere l'amica alla mamma.