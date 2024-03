Masterchef, Eleonora Riso e Niccolò Califano stanno insieme? Lui ammette: «C'è del tenero, ma...»

di Redazione web

Eleonora Riso è la tredicesima Masterchef italiana. In finale ha battuto Michela Morelli e Antonio Mazzola, imponendosi con un menù nippo-toscano che ha conquistato i tre giudici-chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Oltre al premio di 100mila euro, la ex cameriera di Livorno ha portato via dalla masterclass un'amicizia speciale, quella con Niccolò Califano, il medico ravennate che ha terminato la sua corsa al quinto posto. In molti si sono domandati se tra i due fosse scoccata la scintilla. E quest'ultimo, ha regalato ai curiosi un risvolto interessante.

Eleonora Riso nuova Masterchef, la relazione con Niccolò

«Inizialmente mi sembrava solo una pazza, invece da quella prova è nata un’alchimia che si è sviluppata sempre di più», ha confidato il 26enne al Corriere, «con lei c'è del tenero, però io adesso ho una pietra al posto del cuore e voglio concentrarmi solo su me stesso. Siamo come due piatti ai quali manca però la salsa. Ieri sera (giovedì sera, ndr) ho visto la puntata proprio con lei».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA