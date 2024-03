Eleonora Riso vince Masterchef: «I 100mila euro li investirò per farli aumentare. Cannavacciuolo? Spero mi chiami a Villa Crespi, per ora è un 2 di picche»

Eleonora Riso è la nuova Masterchef d'Italia. La ventisettenne di Livorno ha conquistato i tre chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli in finale con il suo menù nippo-toscano. «La vittoria è dedicata ai disagiati come me», scherza l'ex cameriera. «Mi sono sbattuta in faccia che sono brava», ha detto, anche se ancora si imbarazza ad ammettere il suo talento. «La vittoria? È stata una montagna russa, un delirio. Ma ci sta tutto». Il menù della finale «è stato un azzardo», dice.