Masterchef, Kassandra in lacrime fa infuriare Cannavacciuolo e Locatelli: «Sei troppo arrogante»

Kassandra Galindo Rodriguez è una dei componenti della masterclass di Masterchef Italia in gara nella puntata di giovedì 4 gennaio su Sky. La barista nata a Madrid però sbaglia completamente la prima prova e scoppia in lacrime. I giudici provano a confortarla ma lei li indispone, tanto che sia Antonino Cannavacciuolo che Giorgio Locatelli sono costretti a riprenderla.

Piatto sbagliato

Dopo aver ascoltato attentamente le direttive dei giudici di Masterchef Italia , per gli aspiranti chef è giunto il momento di lasciar spazio alla propria fantasia. Ad iniziare la prova chi ha deciso di utilizzare gli ingredienti presenti all’interno della Golden Mystery Box. Successivamente, coloro che hanno scelto di integrare il carciofo e il cervo.

Tra questi c'è anche Kassandra che è in estrema difficoltà a causa dell'utilizzo sbagliato del sifone: la spuma di mele e maracuja mette in difficoltà la concorrente che, preoccupata per la riuscita del suo piatto, scoppia in lacrime.

Cannavacciuolo e Locatelli neri

Il lavoro di Kassandra non convince i giudici e riceve delle critiche da parte di Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Cannavacciuolo si spazientisce e interviene anche Locatelli. «Kassandra risulti molto arrogante, ti sta cercando di spiegare una cosa e tu proprio non ascolti».

Il consiglio

«Sapevo che la carne era indietro - si giustifica Cassandra - ma la spuma mi ha mandata in tilt». Antonino allora prova a farla ragionare nuovamente dandole un prezioso consiglio che sarà utile anche per tutta la Masterclass.

«Secondo te - prova a spiegarle Cannavacciuolo - noi tre vogliamo che sbagli o che fai un grande piatto?. Questo vale per tutti: se vi diciamo qualcosa non è mai per farvi sbagliare».

Chi è Kassandra

Kassandra Galindo Rodriguez Nata a Madrid, a 6 anni si trasferisce in Italia dopo la separazione dei genitori: insieme alla madre e al fratello approdano in un paese vicino Trento, paese d’origine del nuovo compagno della madre che lei considera «papà in assoluto». Convive con Mirco, stanno insieme ufficialmente da due anni dopo quasi dodici anni di tira e molla. È molto schietta, dice sempre quello che pensa senza giri di parole.

Da quando ha 16 anni lavora come barista, è specializzata in caffetteria, latte art e cocktail. La sua passione per la cucina è nata quando ha iniziato a lavorare: avendo orari diversi da quelli della sua famiglia, doveva cucinare per se stessa, così ha iniziato a sperimentare avvicinandosi a molto alle ricette orientali. Le piace variare e osare con le spezie, ama i sapori forti, la nonna trentina – un’ottima cuoca – le ha mostrato qualcosa della cucina trentina ma non è nelle sue corde.

