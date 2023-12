Nella terza puntata di Masterchef 13, i concorrenti affrontano per la prima volta la MisteryBox e la prova in esterna. Il gruppo è piuttosto eterogeneo, ma al momento non c'è nessun concorrente che spicca per bravura, mentre sono tanti quelli amati e odiati sui social. Ecco le nostre pagelle della puntata di giovedì 28 dicembre, attenzione all'ultima scheda perchè contiene spoiler sugli eliminati di questo terzo appuntamento.

MasterChef 13, le pagelle della terza puntata: Niccolò medico ipocondriaco (9),Settimino pugliese doc (6 1/2), Alice sbaglia tutto (3), Eliminati, tutto giusto (6)