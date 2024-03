Incinta inizia il travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota lascia i comandi e la aiuta a partorire: così ha salvato mamma e figlio

Appena nato, il piccolo Sky ha già nel suo bagaglio un'incredibile storia da raccontare. Il bambino è nato durante un imprevisto parto ad alta quota. La sua mamma ha iniziato il travaglio in volo, in uno dei bagni dell'aereo che la stava portando a Bangkok. Ad assisterla il comandante, che ha trasformato la cabina di pilotaggio in una sala parto improvvisata. L'uomo, con 18 anni di esperienza, non appena ha saputo quanto stava accadendo non ha esitato un attimo e si è offerto di aiutare la donna a mettere alla luce un bambino perfettamente sano.