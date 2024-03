La dieta perfetta per perdere peso: i 4 trucchi dell'esperto. Il falso mito: ecco cosa non fare

Perdere peso e stare in forma. Mettersi a dieta in vista della prova costume inizia a diventare un incombenza di molte persone. Come farlo. Pesare i cibi e calcolare le calorie? Non serve. Per perdere peso bastano quattro semplici trucchi. Lo spiega al Corriere della Sera Franco Berrino, direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto dei Tumori di Milano e fondatore dell'associazione La Grande Via.

Ci sono dei segreti per dimagrire senza troppa fatica e in modo sano. Ecco i quattro trucchi dell'esperto.