Dargen D'Amico: «Mara Venier? Abbiamo tutti dei padroni. Stanco che i nostri fratelli e le nostre sorelle siano cittadini di serie B»

«Non sono stato censurato in Rai. Credo di aver avuto un trattamento abbastanza elastico e nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e nessuno mi ha mai fatto notare che quello che stavo dicendo non ero in linea. Mi hanno interrotto ma ero già entrato nell’argomento». Con queste parole Dargen D'Amico, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, chiarisce la sua posizione dopo le polimiche nate per il trattamento ricevuto a Domenica In speciale Sanrelo, il giorno dopo la kermesse.

Nella trasmissione condotta da Mara Venier in diretta dal palco dell'Ariston, il cantante e produttore 43enne è stato interrotto dopo aver cominciato un discorso a favore di accoglienza e solidarietà, un tema che ha portato in gara al Festival sia con la sua Onda alta, sia con i suoi “Cessate il fuoco” pronunciati al termine delle varie esibizioni.