Papa Francesco affaticato, Mara Venier si commuove a Domenica In: «Speriamo si riprenda al più presto»

di Dajana Mrruku

Mara Venier ha dato il via ad una nuova puntata di Domenica In con una lunga intervista al Il Volo per celebrare i 15 anni di carriera. Tra i momenti più importanti nella loro carriera ci sono state sicuramente le esibizioni di fronte a Papa Francesco, la prima in occasione della "Giornata della Gioventù". La conduttrice ha voluto mandare un saluto al Papa che questa mattina è apparso molto affaticato. Nel messaggio, andato in onda, Mara è apparsa visibilmente commossa.

Il messaggio per Papa Francesco

Mara Venier ha dedicato un momento durante l'intervista ai ragazzi de Il Volo, per mandare un pensiero a Papa Francesco. Questa mattina, la Domenica delle Palme, introducendo i riti Francesco aveva mostrato una voce affaticata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 16:14

