Papa Francesco ha la voce affaticata e non legge l'omelia della Domenica delle Palme. È la prima volta nella storia

Continuano a far preoccupare le condizioni di salute di papa Francesco. Il Pontefice non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle Palme di fronte a circa 25mila fedeli radunati in piazza San Pietro.

Introducendo i riti Francesco aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi direttamente il Credo senza l'omelia del Papa. Raccoltosi in silenzio dopo la proclamazione della Passione del Signore, Francesco ha deciso di non leggere l’omelia. È la prima volta che un Pontefice non fa l’omelia per la Domenica delle Palme.

Francesco ha comunque pronunciato personalmente l'omelia. Un pensiero è andato alle vittime dell'attentato a Mosca: «Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. E converta i cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato 'non ucciderai'».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA