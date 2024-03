Papa Francesco, l'autobiografia: «In Vaticano qualcuno aspettava la mia morte. Non sarò emerito. Le dimissioni? Ho ancora molti progetti»

Sono trascorsi undici anni dal momento in cui Jorge Mario Bergoglio, con il suo “buonasera” in Piazza San Pietro annunciava un pontificato tutto nuovo, all'insegna della prossimità, della informalità e soprattutto dell'attenzione ai più fragili della terra. Undici dopo arriva l'attesissima l'autobiografia di Papa Francesco. Si intitola «Life. La mia storia nella Storia», uscirà in America e in Europa con HarperCollins. L’ha scritta papa Francesco con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amico personale. È il racconto di ottantotto anni di vita di Jorge Mario Bergoglio, intrecciati alle grandi vicende della storia, da Hiroshima alla pandemia.

Oggi il Corriere della Sera, in un articolo di Aldo Cazzullo, ne anticipa alcuni brani. È il racconto di ottantotto anni di vita di Jorge Mario Bergoglio, intrecciati alle grandi vicende della storia, dalla bomba atomica su Hiroshima che mise fine alla Seconda guerra mondiale all'epidemia di Covid che nel 2020 sconvolse il mondo. Nel testo il Papa Francesco parla anchde di sua nonna Rosa Margherita Vassallo, arrivata in Argentina dal Piemonte, della sua elezione a cardinale e di Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto. Ma anche - lui che è un grande appassionato di di sport (calcio e basket soprattutto) dell’incontro con Diego Armando Maradona.