Papa Francesco come sta: affaticato alla messa di Pasqua (con la benedizione "Urbi et Orbi"). Attesi 50mila fedeli a San Pietro

Papa Francesco è atteso domenica mattina alle 10 per la messa di Pasqua in Piazza San Pietro, dove sono attese circa 50mila persone, e alle 12 per il Messaggio pasquale e la Benedizione 'Urbi et Orbi' dalla Loggia centrale della Basilica. La speranza dei fedeli è che il Pontefice, apparso affaticato nell'impegnativa settimana dei riti pasquali, possa presiedere senza disdette dovute al suo stato di salute il momento solenne e tanto atteso.

Come sta Papa Francesco

La rinuncia all'ultimo momento a presenziare alla Via Crucis dal Colosseo nel Venerdì Santo, annunciata dalla sala stampa vaticana solo poco prima dell'inizio del rito, ha lasciato i fedeli delusi, ma soprattutto preoccupati per la salute di Papa Francesco. La sua assenza, ha seguito la processione da Santa Marta, è stata motivata dalla volontà di non esporsi a freddo e umidità serali, che avrebbero potuto aggravare lo stato fisico del Pontefice negli ultimi tempi vittima di forti stati influenzali.

La Veglia pasquale

A rasserenare gli animi, il ritorno di Francesco sabato sera.

La salute

Probabilmente la decisione di riposare venerdì sera, presa in extremis "per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua", come ha comunicato la Sala stampa vaticana, ha deposto a favore di un minore stress fisico e di una migliore prevenzione dei malanni di stagione, che negli ultimi tempi hanno un po' perseguitato l'87enne Pontefice. Del resto anche l'anno scorso Francesco aveva disertato la Via Crucis al Colosseo, causa il "freddo intenso", anche se con un maggior preavviso fin dal primo pomeriggio.

