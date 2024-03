Via Crucis, al Colosseo 25 mila fedeli. Papa Francesco assente: «Deve preservare la sua salute»

Tantissimi fedeli al Colosseo per la Via Crucis del venerdì Santo. Papa Francesco non ha partecipato alla celebrazione «Per conservare la salute in vista della Veglia di Sabato e della Santa Messa della domenica di Pasqua, venerdì sera Papa Francesco segue la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta». fa sapere il Vaticano.

La Via Crucis al Colosseo

In 25 mila alla Via Crucis al Colosseo che per il secondo anno è senza il Papa. Quest’anno, per la prima volta nel suo pontificato, Bergoglio ha scritto di proprio pugno le meditazioni dove ci sono le popolazioni che patiscono il dramma della guerra e le donne che subiscono oltraggi e violenze.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA