Eleonora Abbagnato: «A Parigi venivo chiamata "la mafiosa"». In lacrime per le figlie, Mara Venier la consola così

di Dajana Mrruku

Eleonora Abbagnato è stata ospite da Mara Venier per raccontare la sua carriera e la nuova svolta nel mondo della danza. Dopo aver danzato per oltre 30 anni nell'Opera di Parigi, guadagnandosi il titolo di Étoile all’Opéra di Parigi nel 2013, Eleonora Abbagnato ha deciso di fermarsi e oggi ricopre il ruolo di direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Una vita piena di avventure che ha avuto inizio poco prima di compiere 14 anni, quando la giovanissima ballerina ha deciso di tentare la fortuna e scommettere su di sè, trasferendosi a Parigi per inseguire il suo sogno. L'inizio non è stato dei più facili, ma il suo talento e la sua perseveranza hanno vinto.

La confessione da Mara Venier

Eleonora Abbagnato ha rivelato che l'inizio della sua carriera a Parigi non è stato facile e ha sofferto molto la lontananza da casa e le parole che le dicevano: «Quando entrai nella scuola di danza dell’Opéra di Parigi, ero l’unica italiana e le madri delle altre danzatrici mi chiamavano ‘la petite mafieuse’, ovvero la piccola mafiosa. Oggi sarebbe un insulto, all’epoca non mi rendevo conto del peso della parola mafiosa e ci ridevo sopra… avevo solo 14 anni». Oggi Eleonora ci ride su, ma per lei è stato un cammino molto difficile, fatto di sacrificio e dedizione completa alla danza che l'ha fatta volare tra i palchi più importanti del mondo. Durante l'intervista di Domenica In, Mara Venier ha consegnato una letterina che le sue figlie le hanno scritto.

La sorpresa delle figlie

Eleonora Abbagnato è felicemente sposata con Federico Balzaretti e hanno avuto due figlie: Julia (10 anni) e Gabriel (8).

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA