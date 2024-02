«Il peggior cibo servito in aereo sul volo Roma-Shanghai: è bastato un solo boccone, disgustoso. Ecco cos'era»

Di certo non si viaggia in aereo per il cibo servito durante i voli di lunga durata: chiunque abbia preso un aereo almeno una volta nella vita ha potuto constatare che la qualità delle pietanze non è granché e, d'altronde, è difficile aspettarsi altro ad alta quota e in assenza di una cucina vera e propria. Eppure, anche per i pasti pronti esistono differenze notevoli, sia a livello di bontà e ingredienti, che per i tipi di preparazione proposti.

Al riguardo Nicola Easterby ha qualcosa da dire: la travel e food blogger, insieme a suo marito, ha prenotato all'ultimo minuto un posto sul volo della China Eastern Airline in partenza da Roma e diretto a Shanghai e si è ritrovata a consumare il peggiore pasto mai trovato in aereo. Tra odori nauseanti e dessert misteriosi, ha recensito le singole pietanze mostrandole al suo pubblico.

«Alla fine ho capito perché questi voli sono così economici», dice.