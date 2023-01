Covid in Cina, nell'ultimo mese «60mila morti»: i primi dati ufficiali dopo la politica zero-virus

Arrivano numeri ufficiali: la Cina oggi ha annunciato che sono stati registrati quasi 60mila decessi collegati dal Covid dall'8 dicembre al 12 gennaio. È la prima volta che le autorità cinesi forniscono un bilancio delle morti per Covid da quando hanno abbandonato la politica di zero Covid il mese scorso.

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Jiao Yahui, direttore del dipartimento affari medici della Commissione nazionale di Santità, ha reso noto che si sono registrati 5.503 decessi per crisi respiratorie e altri 54.345 in pazienti positivi a Covid con patologie pregresse, come tumore o malattie cardiovascolari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 12:54

