Napolitano, oggi i funerali a Montecitorio: allestiti due maxi-schermi in piazza. Sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma

Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro nell'adiacente piazza Capranica. La cerimonia si articolerà in due fasi: una all'esterno di Palazzo Montecitorio e un'altra della durata di un'ora all'interno. È quanto prevedono le misure per garantire la sicurezza disposte dalla Questura di Roma.

Il programma

Il programma prevede che il corteo con il feretro del Presidente emerito della Repubblica lasci il Senato alle 11.15 per raggiungere piazza Montecitorio alle 11.30. L'inizio della commemorazione, nell'Aula della Camera, è previsto alle 11.45.

