Giorgio Napolitano, il ricordo del figlio Giulio e la nipote Sofia ai funerali laici

I funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano si terranno oggi a Montecitorio, a partire dalle 11.30. Il rito civile, che si svolgerà in due fasi, prevederà la presenza delle prime cariche istituzionali, dal presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni al presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

È prevista anche la presenza del presidente francese Macron e del presidente tedesco Steinmeier. Ci saranno anche i reggenti di San Marino, la duchessa di Edimburgo e il presidente albanese Bajram Begaj, e i presidenti emeriti di Portogallo, Slovenia e Austria. Tra gi ospiti stranieri anche l'ambasciatore americano Jack Markell e l'ambasciatore russo Alexey Paramanov.

Una fase del funerale si svolgerà all'interno della Camera dei deputati, l'altra in piazza: non è prevista una particolare procedura, ci saranno le persone vicine al defunto che renderanno il loro ultimo saluto. In particolare, a prendere la parola ci saranno uno dei due figli del presidente, Giulio Napolitano, e sua nipote, Sofia May Napolitano.

Chi è Giulio Napolitano

Giulio Napolitano, il secondogenito del presididente e della moglie Clio, è nato nel 1969. Attualmente è avvocato e professore ordinario di diritto amministrativo a Roma Tre.

Durante la sua vita, Giulio Napolitano ha ricoperto numerosi incarichi: è stato dottore di Ricerca alla Scuola Sant’Anna di Pisa e ha avuto diversi ruoli in Parlamento, dove ha lavorato in numerose commissioni di studio e di ricerca, nate all’interno di ministeri ed enti pubblici.

Ha anche presieduto l’Organo di Vigilanza di Telecom Italia.

Sofia May Napolitano, la nipote del presidente

Durante il funerale interverrà anche Sofia May Napolitano, figlia del primogenito di Napolitano, Giovanni: la 26enne ricorderà un lato diverso del presidente, perché parlerà del presidente in veste di nonno premuroso e presente.

