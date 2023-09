Giorgio Napolitano, funerali di Stato e camera ardente al Senato. Lutto nazionale nel giorno delle esequie

Per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì 22 settembre dopo lunghi mesi di ricovero in una clinica privata di Roma, sono stati disposti i funerali di Stato. Non sarà necessario convocare un Cdm straordinario, ma è già stata posta nella notte la firma da parte del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. La Camera ardente per il due volte Presidente sarà allestita al Senato.

Addio a Napolitano: dal Papa a Mattarella e Meloni, l'omaggio al presidente emerito

Giorgio Napolitano morto, i medici: «Si è spento piano come una candela». Il cuore ha retto anche senza l'ausilio dei macchinari

Funerali di Stato per Napolitano

«A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblica senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano - si legge nel provvedimento - si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale», si legge nel provvedimento firmato da Manovano.