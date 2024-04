Roberto Cavalli, fissati i funerali: l'ultimo saluto lunedì 15 aprile a Firenze

di redazione web

Lunedì 15 aprile alle 11 presso la basilica di San Miniato al Monte a Firenze si svolgeranno i funerali di Roberto Cavalli. Lo stilista è morto ieri sera all'età di 83 anni nella sua casa sulle colline del capoluogo toscano. La sua avventura nella moda era iniziata negli anni Settanta ed era terminata con la vendita del brand nel 2015. Ma la moda non l'ha mai abbandonato.

Per lui è sempre stata simbolo di glamour e sfarzo: dai patchwork di materiali e colori, creati grazie a un procedimento di stampa da lui brevettato negli anni '70, ai jeans incrostati di pietre preziosi fino agli abiti ultrasexy, firma del suo stile.

Roberto Cavalli, l'addio di Giorgio Armani: «Era molto distante da me però ho sempre avuto rispetto»

L'addio

Negli oltre 50 anni di attività, Roberto Cavalli ha saputo imporsi nel panorama del fashion come un'icona immediatamente riconoscibile.

Da sempre innovatore e pioniere, ma fedele alla sua cifra stilistica, Cavalli nel 2007 + stato uno dei primi stilisti a realizzare una collezione 'low cost' con il colosso svedese H&M. Amava il lusso e le barche, come lo yacht al bordo del quale era solito ospitare celebrities e top model.

Non c'è star hollywoodiana che non sia stata fotografata sul red carpet con indosso una sua creazione, da Charlize Theron a Sharon Stone, passando per Jennifer Lopez a Gwyneth Paltrow o Madonna. Lunedì mattina nella sua Firenze l'ultimo addio.

