Saman Abbas, i funerali con rito islamico: l'arrivo del feretro al cimitero di Novellara

Le immagini dell'arrivo del feretro di Saman Abbas, per il funerale della 18enne di origini pachistane uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio forzato e per la cui morte sono stati condannati all'ergastolo i genitori, al cimitero di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Cerimonia privata con rito islamico

Sotto una pioggia insistente, il feretro di Saman, scortato dai carabinieri, è arrivato al cimitero di Novellara dove nel pomeriggio si sono celebrate le esequie, con rito islamico, in forma privata. La giovane pachistana è morta a 18 anni, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 ed è rimasta sotterrata oltre un anno e mezzo in un casolare vicino alla casa dove viveva.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 16:18

