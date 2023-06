Meloni, gaffe in diretta: il premier scoppia a ridere imbarazzata, poi si porta le mani al volto. Cosa è successo

di Redazione web

Giorgia Meloni è ospite a Vachau del cancelliere austriaco Karl Nehammer, per un incontro bilaterale. Il premier ha parlato in conferenza stampa dopo l'incontro, toccando vari temi, tra cui il caos che sta colpendo la Russia dopo la rivolta della Wagner guidata da Prigozhin. Il presidente del Consiglio è stata protagonista anche di un momento di imbarazzo, che ha interrotto il suo intervento in diretta.

Cosa è successo

Giorgia Meloni ha parlato in diretta a Vachau, ma qualcosa ha interrotto il suo eloquio. O meglio, qualcuno: la traduttrice. Il motivo? La premier italiana non si è fermata per darle il tempo di tradurre le sue parole. Così, dopo qualche minuto dall'inizio del suo discorso, la traduttrice è intervenuta per chiederle di fermarsi, così da poter ripetere in tedesco le frasi.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla Russia

