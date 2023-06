Giorgia Meloni è in Austria, per partecipare all'Europa Forum Wachau. A margine il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Durante le dichiarazioni congiunte, la premier risponde a una domanda in italiano ma viene interrotta per lasciar spazio alla traduttrice.

Un siparietto che diverte la presidente del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 14:11

