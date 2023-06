Tom Cruise a Roma, Flavia Vento lo raggiunge e posta il video dell'"incontro" con la vera star di Hollywood: «I love you»

di Redazione web

Dal fantomatico Tom Cruise che l'avrebbe corteggiata via chat al vero Tom Cruise in carne e ossa: ieri Flavia Vento si è trovata a tu per tu con la star di Hollywood. L'occasione è stata la presenza di Tom Cruise a Roma per l'anteprima mondiale del suo ultimo film, Mission Impossible 7. La scelta della location dove presentare il film non è stata casuale: molte scene, infatti, sono state girate tra le strade romane e i canali di Venezia.

Ieri pomeriggio, 19 giugno, l'anteprima del film è stata presentata a Piazza di Spagna, dove Tom Cruise e il regista premio Oscar, Christopher McQuarrie, hanno sfilato lungo il Red Carpet per poi dirigersi all’Auditorium della Conciliazione per la proiezione del film. Qui erano presenti anche giornalisti e personaggi dello spettacolo, invitati all'anteprima, tra, appunto Flavia Vento. L'attrice romana aveva dichiarato nel 2022 di essere stata presa in giro da uomo che al telefono si fingeva Tom Cruise.

Ma quale sarà stata la reazione di Flavia Vento trovandosi difronte il vero Tom Cruise?

Flavia Vento aveva dichiarato di essere stata vittima di una truffa amorosa: un uomo si era finto Tom Cruise e tramite alcuni messaggi, i due avevano intrapreso una frequentazione basata solo sulle conversazioni online.

«Ho ricevuto un messaggio privato su Twitter dove Tom Cruise mi ringraziava per il continuo supporto», ha detto Flavia Vento, raccontando come è iniziata la loro "relazione". Dopo aver scoperto la truffa, tuttavia, Flavia Vento non se l'è sentita di denunciare il "suo finto Tom" e ha deciso di lasciar correre. Ieri sera, infine, è riuscita ad incontrare Tom Cruise, il vero e unico attore di Hollywood.

La reazione di Flavia Vento

Flavia Vento non ha potuto evitare di documentare il suo incontro con Tom Cruise. Sul suo profilo Instagram, Flavia Vento ha pubblicato un video in cui la si vede l'attrice all'Auditorium della Conciliazione mentre, con aria sognante ed innamorata, guarda al centro del palco, dove uno splendido Tom Cruise ringraziava i fan.

I follower di Flavia Vento hanno insistito affinché lei si facesse avanti e per andare a parlare con l'attore: «Questa è la tua occasione!». L'attrice, tuttavia, è rimasta ad ammirare la star di Hollywood da lontano, con occhi innamorati, sognando forse, l'inizio della loro storia d'amore o, quantomeno, di una chat questa volta con il vero Tom.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 11:53

